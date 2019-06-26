الامارات | %99 نسبة استخدام متعاملي الدفاع المدني بعجمان للخدمات الذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن %99 نسبة استخدام متعاملي الدفاع المدني بعجمان للخدمات الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، عن أن %99.4 من المتعاملين يستخدمون الخدمات الإلكترونية والذكية وفقاً لتقرير مؤشرات نتائج الأداء النصف السنوي لعام 2019 الصادر عن إدارة الحماية المدنية والسلامة.

حيث قفزت قفزة نوعية خلال ثلاث سنوات بنسبة 69% وبلغت نسبة الاستخدام في عام 2017 30.6% ، وفي عام 2018 بلغت 91.4 %.

وقال مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان العميد عبدالعزيز علي الشامسي، إن الإدارة تحرص على تحقيق رؤية وزارة الداخلية وسعيها الدؤوب للارتقاء بجودة خدماتها الإلكترونية والذكية وحرصها على تقليص زمن تقديم الخدمات وتسهيلها لإسعاد متعامليها.

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وأكد الشامسي أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي الإدارة إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لمتعامليها وحرصها على مواصلة تطوير مختلف جوانب عملها المؤسسي، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة لرؤية الإمارات 2021 الهادفة أن تكون دولتنا واحدة من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي.

من جانبها أشارت مدير مركز خدمة المتعاملين الملازم أول منى عثمان النعيمي، إلى أن الهدف من تطوير الموقع الإلكتروني للإدارة والخدمات الذكية هو تسهيل وصول المتعاملين إليها، وكذلك تسهيل الوصول إليهم في كل زمان ومكان بما ينسجم مع توجهات الدولة في التحول نحو " الحكومة الذكية " وتوفير الخدمات للناس على مدار الساعة وفي أي موقع يتواجدون فيه.

وبينت النعيمي أن الإدارة ستواصل التركيز على تعزيز إسعاد متعامليها وتحقيق أعلى معدل السعادة والرضا لديهم عن خدماتها الإلكترونية والذكية، وذلك بالاعتماد على قياس تلك المعدلات بشكل دوري، ووضع الخطط التطويرية المناسبة ومتابعة تنفيذها وقياس مدى أثرها بشكل مستمر وتبسيط وتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستخدمين تجاه كل خدمة.