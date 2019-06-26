كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سيعزز طريق الحرير الطلب على المساحات الصناعية بدبي؟

أدى عدم تطابق العرض / الطلب إلى وقت مليء بالتحديات بالنسبة للأسواق الصغرى الصناعية والتخزين في دبي، حيث انخفضت إيجارات العقارات من الفئة “أ” بين 4 إلى 6 في المائة في جميع أنحاء المدينة، وهبطت قيمة الإيجارات من الفئة “ب” بنسبة 8 إلى 10 في المائة على أساس مقارنة kwt سنوية ، وفقًا لسافيلز، أحد كبار المستشارين العقاريين في العالم.

ومع ذلك، فإن إستراتيجية طريق الحرير المبتكرة لحكومة دبي وتزايد انتشار الشركات من قطاع التجارة الإلكترونية والتصنيع واللوجستيات من طرف ثالث (3PL) من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الطلب على المخازن والمساحات الصناعية في المدينة خلال النصف الثاني من العام، بحسب ما جاء في تقرير Savills لسوق دبي الصناعي للنصف الأول من العام.

وتتمتع دبي بتاريخ طويل من نقل البضائع، لكن الإمارات مرت بتحول مادي حيث أصبحت الاقتصادات المحلية مستهلكة بدلاً من كونها مجرد نقطة يتم من خلالها نقل البضائع.

وعلى هذا النحو، فإن السوق المحلي يغير بالفعل متطلبات سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية، حسبما ذكر التقرير.

وفي مؤتمر القمة الأخير لـ Warehouse Summit لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشارت ناديا عبد العزيز رئيسة الرابطة الوطنية للشحن واللوجستيات إلى أن سوق الإمارات هو حاليا ثالث أقوى سوق للوجستيات في العالم وبالمرتبة الأولى في المنطقة.

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وللحفاظ على موقعها العالمي القوي، يتوقع تقرير سافيلز أن تلعب استراتيجية طريق دبي للحرير دورًا قويًا في زيادة الطلب على المستودعات والمساحات الصناعية في المدينة، وخاصة بين المستثمرين الصينيين.

وتركز هذه الاستراتيجية على تعزيز التجارة بين المناطق الحرة في الإمارات، وربط الخدمات اللوجستية بما في ذلك بين مواقع موانئ دبي العالمية مع جميع أنحاء العالم، بحسب موقع زاوية.

وقال جيمس لينش، رئيس قسم الصناعة واللوجستيات في سافيلز دبي: “لقد تضاءل الطلب في قطاعي الصناعة والتخزين في النصف الأول من عام 2019، حيث تسعى المنظمات إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال المنشآت المحسنة. ”

وأضاف لينش: “أصحاب العقارات يتسمون بالمرونة على نحو متزايد، لذلك هناك فرص جيدة متاحة لأولئك الذين يرغبون في ترقية المساحات المستأجرة”.

وتابع “الأخبار الإيجابية هي أننا نتوقع أن تؤدي المبادرات الحكومية، مثل طريق دبي للحرير إلى زيادة الطلب، في حين أن نمو القطاع الخاص في قطاعات التجارة الإلكترونية و 3PL يمكن أن يعزز الأداء في النصف الثاني من هذا العام”.