كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أفضل العلامات التجارية للسيارات في خدمة العملاء بالإمارات؟

تحتل GMC المرتبة الأعلى عندما يتعلق الأمر بخدمة العملاء بين العلامات التجارية ذات الأسواق الكبيرة في الإمارات برصيد 809 نقطة، وفقًا لدراسة أجرتها شركة التحليلات JD Power.

وحصلت نيسان على المركز الثاني برصيد 804 نقطة، بينما احتلت مازدا المرتبة الثالثة برصيد 799 نقطة.

كما أظهر مؤشر JD Customer 2019 لخدمة العملاء في الإمارات أن كاديلاك تحتل المرتبة الأولى في إرضاء العملاء بين العلامات التجارية الفاخرة برصيد 853 نقطة، تليها بورش برصيد 848 نقطة، ولاند روفر برصيد 841 نقطة.

وتعتمد الدراسة على ردود 3877 من مالكي السيارات قاموا بشراء سيارتهم الجديدة في الفترة ما بين ديسمبر 2013 ومايو 2019، وتقيس الرضا العام عن طريق دراسة خمسة عوامل تشمل جودة الخدمة، ومرافق الخدمة، واستلام السيارة، وبدء الخدمة ومستشار الخدمة، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

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كما وجد التقرير أن 67 في المائة من عملاء السوق سيشترون بالتأكيد سيارة جديدة في المستقبل من نفس الوكلاء، في حين أن 23 في المائة فقط من العملاء الذين يشعرون بخيبة أمل من الخدمة سوف يعيدون الشراء من نفس الوكلاء.

وقال شانتانو ماجومدار، المدير الإقليمي لممارسة السيارات في JD Power: “مع استمرار انخفاض المشاعر الإجمالية في السوق، من المهم أن تقدر العلامات التجارية عملاءها الحاليين”.

وأضاف: “من المحتمل للغاية أن ينظر العملاء الذين يشعرون بالرضا عن تجربة خدماتهم إلى علامات تجارية أخرى عندما يكونون في السوق مرة أخرى لشراء سيارة جديدة”.

JD Power هي شركة عالمية رائدة في رؤى المستهلك والخدمات الاستشارية والبيانات والتحليلات أنشئت في عام 1968، ولها مكاتب تخدم أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.