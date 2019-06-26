كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا يخطط البريطانيون للبقاء في الإمارات بعد البريكزيت؟

يعتزم واحد فقط من بين كل ثلاثة مغتربين بريطانيين مقيمين في الخليج العربي العودة إلى المملكة المتحدة وما يقرب من ثلاثة أرباعهم “قلقون إلى حد ما” أو “قلقون للغاية” بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمسح جديد أجرته شركة Hoxton Capital Management الاستشارية.

ووجد الاستطلاع عبر الإنترنت الذي شمل 1166 بريطانيًا أن 41 في المائة انتقلوا إلى دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحسين نمط الحياة، إلى جانب الرغبة بالحصول على راتب أعلى أو معفى من الضرائب عن 27 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع. وقال واحد من بين كل 10 مستجيبين إنهم انتقلوا إلى المنطقة لأنهم “أرادوا المغامرة” و9 في المائة قاموا بالانضمام إلى العائلة.

وقال كريس بول، الشريك في Hoxton Capital Management “رغم أن تحسين الآفاق المالية لا يزال سببًا رئيسيًا في قرار المغتربين البريطانيين بالانتقال، فإننا نعتقد أن هناك زيادة ملحوظة في انتقال الأشخاص إلى المنطقة لتحسين نمط حياتهم”.

واجتاحت حالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من المملكة المتحدة منذ أن صوت غالبية السكان على مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء قبل ثلاث سنوات. ومرت عدة مواعيد نهائية لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق للقيام بذلك، واستقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في وقت سابق من هذا الشهر جزئياً بسبب التأخير. وعانى الاقتصاد البريطاني نتيجة لذلك، حيث انخفض الجنيه إلى مستويات قياسية.

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وقال ما يقرب من نصف المشاركين في استطلاع Hoxton Capital Management أنهم لا يعتزمون العودة إلى المملكة المتحدة وقال حوالي ربعهم إنهم غير متأكدين من ذلك، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال بول: “نعتقد أن حالة عدم اليقين الاجتماعية والاقتصادية الحالية التي تواجه المملكة المتحدة – ويرجع ذلك جزئيًا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – لا تشجع بعض البريطانيين المقيمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على العودة إلى ديارهم”.

وقال ربع الذين شملهم الاستطلاع إنهم غيروا وجهات نظرهم “بالكامل” للأسوأ و 28 في المائة “قليلاً” للأسوأ. وقال 6 في المائة فقط إنهم غيروا وجهة نظرهم “بالكامل” للأفضل و 18 في المائة “قليلاً” للأفضل. وقال الـ 23 في المائة الباقون إن مشاعرهم تجاه المملكة المتحدة لم تتغير.

ويمثل الاقتصاد البريطاني مصدر قلق، حيث يشعر ما يقرب من النصف بأنه “ليس إيجابيًا على الإطلاق”، ويشعر 4 في المائة فقط بأنه “إيجابي للغاية”. ومع ذلك، شعر 33 في المائة بأنه إيجابي إلى حد ما.

وقال أكثر من النصف إنهم يرون في المملكة المتحدة فرصة جيدة للاستثمار العقاري. و قال السيد بول “من وجهة نظر الاستثمار، يشعر عدد من المغتربين بالقلق إزاء الركود الاقتصادي في بريطانيا، وهذا يلعب دوره في طلب المزيد من الأفراد المشورة من مستشارين مثلنا حول كيفية الاستثمار بأكبر قدر من الكفاءة” ،