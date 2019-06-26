اختيار 10 فرق فائزة بـ«الحاضنة الاجتماعية» أغسطس المقبل

ناصر الجابري (أبوظبي)

دعت سلامة عجلان العميمي، مدير عام هيئة «معاً» للمساهمات المجتمعية، مختلف شرائح المجتمع إلى المشاركة في برنامج «الحاضنة الاجتماعية» حول تمكين أصحاب الهمم ودعمهم اجتماعياً في الخدمات المقدمة لهم، عبر تقديم الأفكار من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة قبل انتهاء فترة استقبال الطلبات في الـ13 من يوليو المقبل، وقبل اختيار 10 فرق فائزة بـ«الحاضنة الاجتماعية» نهاية أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال اليوم المفتوح الذي نظمته هيئة «معاً» بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمقر المؤسسة في أبوظبي أمس، بحضور مجموعة من مقدمي الطلبات للمشاركة في البرنامج وعدد من المهتمين بتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية المشرفة على القطاعات الاجتماعية.

وقالت العميمي: نستمد اهتمامنا بفئة أصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة التي تسعى من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج إلى دعمهم بمختلف الجوانب المتعلقة بهم، وتنمية دورهم الهام الذي يمثل أولوية لدى الجهات المجتمعية، حيث تم اختيار محور أصحاب الهمم، كأول محور ضمن الحاضنة الاجتماعية التي ستطرح محورين سنوياً لاستقبال الأفكار حولها.

وأضافت: سيتم الإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من الحاضنة خلال أكتوبر المقبل، وخلال هذه الفترة سنستمر في مراحل الحاضنة الأولى والتي تشمل عدة مراحل، تبدأ بتلقي الطلب وعملية الاختيار المبدئية التي تضم 25 فريقاً قبل نهاية يوليو، وتقديم عرض حول الفكرة واختيار 10 فرق فائزة في نهاية أغسطس المقبل، حيث تشمل الفترة من سبتمبر ولمدة 4 أشهر لاحقة دورات تدريبية مكثفة للبدء في إطلاق الأفكار والمشاريع الفائزة، وستحصل الفرق على تمويل وفقاً للإنجازات المحققة والجدول الزمني المعروض على الفكرة، كما ستتم متابعة تنفيذ الأفكار ونجاحها خلال فترة فعاليتها المجتمعية وطرحها كمشاريع ناشئة من قبل رواد الأعمال.

ولفتت إلى أن الهيئة تحدد موضوع الحاضنة الاجتماعية بناء على مسح الحياة الفضلى والذي تقوم به دائرة تنمية المجتمع سنوياً، حيث تم تلقي نحو 81 ألف مشاركة في الدورة الأولى من المسح واختيار 53 ألف تعليق لبناء الدراسات المعمقة حول الآراء المجتمعية تجاه الخدمات المقدمة لهم، وتم مؤخراً بدء الدورة الثانية من المسح، وبناء على الاحتياجات المجتمعية يتم اختيار موضوع الحاضنة، بما يتناسب مع تطلعات المواطنين والمقيمين.

وبينت أن الهيئة تواصل جهودها المختلفة في إنجاز محاورها والتي تتضمن تفعيل دور القطاع الثالث، الذي يشكل من مؤسسات المجتمع المدني والنفع العام، وغيرها من القطاعات التي لا تدخل ضمن القطاعين الحكومي والخاص، وتعتبر جزءاً رئيسياً من اهتمامنا نحو تفعيلها، لتكون جنباً إلى جنب، للمشاركة في تفعيل مجتمع إمارة أبوظبي، كما تعمل على زيادة المشاركة المجتمعية في الأعمال التطوعية وتعزيز المساهمات المجتمعية باختلاف أنواعها، سواء كانت مساهمات بالجهد والوقت، أو بالخبرات الشخصية، أو الأموال المقدمة والتي تحفز القطاعات على استمرارية آثارها الإيجابية.

من ناحيتها أكدت سارة الحاج، مدير إدارة الحاضنة الاجتماعية في هيئة «معاً»، أن الهيئة ستوفر 4 متطلبات للفرق الـ10 الفائزة وتشمل التعليم والتطوير، عبر ورشات عمل لتطوير المهارات الشخصية وورشات تتعلق بتنمية المهارات التقنية، والإرشاد من خلال التواصل مع الاستشاريين، إضافة إلى تقديم الحوافز المالية المتمثلة في مساحات العمل والمرافق والمنح واستثمارات التمويل، وتنظيم الفعاليات لتكوين شبكة العلاقات من الخبراء والمستثمرين والجهات المانحة، كما ستقدم مبلغاً مالياً للمقيمين خارج الإمارات خلال تواجدهم في أبوظبي، وتخصيص مرشد مختص لكل فريق طوال فترة التدريب، موضحة أن التقييم سيتم بالتعاون بين الهيئة ولجان خارجية مختلفة لضمان تحقيق الشفافية المطلوبة والمعايير العادلة في اختيار الفرق الفائزة.

وأشارت إلى أن شروط التقدم للمشاركة في الحاضنة الاجتماعية تتضمن أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فما فوق، وأن يكون مقيماً في أبوظبي أو مستعداً للانتقال إليها خلال فترة التدريب، ويتوجب على المشتركين الالتزام بتطوير أعمالهم الاجتماعية في أبوظبي للمساهمة في خدمة ونمو المجتمع، وأن تكون المشاركة عبر فرق مكونة من فردين أو 3 أفراد.

ولفتت إلى أن معايير اختيار الأفكار الفائزة، تشمل الأثر الاجتماعي عبر المشاريع التي لها تأثير اجتماعي واضح، وأن تساهم الفكرة بشكل مباشر في الرفاه العام لأصحاب الهمم في أبوظبي مع زيادة الوعي للمفهوم الاجتماعي الحالي، إضافة إلى عوامل الموهبة والابتكار وإمكانية التنفيذ والجدوى، عبر مفهوم استدامة المشاريع الاجتماعية، والقدرة على النمو بعد مرحلة تبني وتنفيذ الفكرة أو المشروع.

من جهتها نظمت هيئة «معاً» جولة تعريفية في مقر مؤسسة زايد العليا لرعاية أصحاب الهمم، حول الخدمات التي يقدمها أصحاب الهمم ودورهم المجتمعي الفعال وما يقدمونه من إسهامات، ضمن نطاق عمل المؤسسة.