«وكيل الدفاع» يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني

أبوظبي (وام) استقبل مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، بمكتبه في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس، الفريق السير جون لوريمر، كبير مستشاري الدفاع البريطانيين للشرق الأوسط والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.

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