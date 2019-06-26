الحمادي يبحث في الصين مسارات التعاون التعليمي

أبوظبي (الاتحاد) بحث معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، خلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين، مع معالي شين بوشينج وزير التعليم الصيني، آلية تعزيز مسارات التعاون بين الجانبين في مجال التعليم، بما يحقق فرصاً أفضل من التحسين والتطوير وتبادل الخبرات التي تثمر برامج ومبادرات مشتركة للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وحرص معالي حسين الحمادي خلال زيارته إلى الصين والوفد الرسمي المرافق له، على تفقد عدد من الجامعات المرموقة والمدارس والمعاهد، للاطلاع على منظومة التعليم ومجالات التقارب ونقل التجارب الناجحة والرائدة، بجانب تعزيز التعاون في الأبحاث المشتركة، والتعرف إلى آلية الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الصينية، وتعزيز مناهج ومصادر التعلم ضمن مشروع تعلم اللغة الصينية.

واستهدفت الزيارة تبادل أفضل الممارسات المطبقة والمشاركات المتبادلة في المؤتمرات ومسابقات مهارات الطلبة، وتوفير منح للطلبة بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز الدعم لمركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية، والدراسات الإسلامية بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين.

والتقى معالي حسين الحمادي والوفد المرافق له الطلبة المبتعثين في الصين، حيث اطمأن على أحوالهم ودراستهم، واطلع على مشوارهم الدراسي وتخصصاتهم العلمية، وأكد لهم أنهم سفراء الوطن في الخارج.

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