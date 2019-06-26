«تجربة ضحية».. تحذر من مخاطر المخدرات

أبوظبي (الاتحاد) نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان «تجربة ضحية.. ونصيحة خبير»، ضمن مبادرة «مجالسنا» الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

وتناولت المحاضرة التوعوية التي استضافها مجلس هلال زيد الشحي، بمدينة خليفة في أبوظبي، مخاطر تعاطي المواد المخدرة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وسبل الوقاية منها، وحماية الأبناء من الوقوع في براثنها.

واستعرض المستشار سهيل المعمري، مدير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بالدائرة، عدداً من القصص الواقعية لشباب وقعوا ضحية لتعاطي المخدرات، محذراً من خطورة تلك الآفة التي تنعكس سلباً على حياة الأفراد.

وأشار إلى أن التوعية بخطورة المواد المخدرة، تعد عاملاً مهماً للوقاية، ومن هذا المنطلق تولي دائرة القضاء، اهتماماً كبيراً بتعزيز نشر الوعي والثقافة القانونية وإيصال الرسائل التوعوية بشكل مبسط، ما يضمن مردوداً إيجابياً ينعكس على الفرد والمجتمع.

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