لندن (وام) افتتح الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان آل نهيان، والشيخ سالم القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنمية المعرفة في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، المعرض الشخصي الأول في لندن «قابلت رحالاً من أرض الكنوز» للشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان في جاليري «PI ARTWORK» بلندن.

حضر افتتاح المعرض الذي يستمر حتى 7 يوليو المقبل، منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وعبدالله الكعبي المستشار الثقافي لدى سفارة الدولة، ومحبو الفن التشكيلي.

ويضم المعرض 23 عملاً فنياً من مجموعات فنية متباينة، وهي «رحلة سعيدة» و«كيرم استيشن إن موشن» و«مِشماش» و«مِشماش تريلز».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «قابلت رحالاً من أرض الكنوز» معرض لـ«اليازية بنت نهيان» في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.