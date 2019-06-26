«أبوظبي الرقمية» تشارك في منتدى المديرين

أبوظبي (الاتحاد) شاركت هيئة أبوظبي الرقمية في منتدى «في إم وير» للمديرين التنفيذيين الذي عقد مؤخراً بحضور عدد من مسؤولي تقنية المعلومات من مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعرف إلى أحدث التوجهات في التحول الرقمي، ومساهمته في تبسيط العمل في المؤسسات، وتخطي توقعات المتعاملين، مع الاعتماد على تقنيات رقمية غير مسبوقة.

حضر المناسبة التي أقيمت في أبوظبي تحت شعار «الابتكار الرقمي: النجاح في أهم عملية توازن»، كبار المسؤولين من شركة «في إم وير» بمن فيهم مارك لوماير، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنصة السحابة، وأحمد عودة، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا.

وألقى محمد غياث، المدير التنفيذي لقطاع عمليات أمن المعلومات في هيئة أبوظبي الرقمية، وهي الهيئة المسؤولة عن التميز في الخدمات المقدمة للجمهور، الكلمة الافتتاحية في المنتدى، وشارك الحاضرين رؤيته حول تحقيق ريادة أبوظبي لمسيرة التحول الرقمي.

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