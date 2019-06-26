ابتكار لـ«نظام تحديد المواقع» في «أميركية رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد) حقق فريق هندسة الكهرباء والإلكترونيات بالجامعة الأميركية في رأس الخيمة المركز الأول في مسابقة مشاريع التخرج التي أقيمت في الجامعة مؤخراً بإشراف قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات.

وضم الفريق: ربا ناصر، وأحمد مهدي، وفاء اليماحي، وعلياء الزعابي بإشراف الدكتور بكر محمد والدكتور هاني صالح والدكتور تمسجين هبته.

والمشروع الفائز هو مشروع تخرجهم في هندسة الكهرباء والإلكترونيات، وهو ابتكار نظام تحديد المواقع عالي السرعة، حيث يمكن استخدامه لتحديد مواقع الطائرة من دون طيار أو السيارات، وتميز المشروع بأن التردد الذي يتم فيه تحديث المعلومات حول الموقع الجغرافي (وهي خط الطول والعرض والارتفاع) يتم بتردد عالٍ وهو حوالي 20Hz، فيعطي معلومة حول الموقع الجغرافي مرة كل 0.05 ثانية، مما يساعده على تحديد مواقع تلك الأشياء السريعة بتردد عالٍ ودقة عالية.

كما يتمكن الجهاز من عرض مسار الطائرات من دون طيار أو السيارة على الخريطة، بالإضافة إلى السرعة العالية لهذا الابتكار فإن دقته عالية أيضاً، حيث تمكن من رسم خط مسار السيارة الصحيح لها.

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