المواطنون يتصدرون قائمة السائقين المثاليين في «النقاط البيضاء»

تحرير الأمير (دبي) تصدر الإماراتيون قائمة السائقين المثالين في مبادرة النقاط البيضاء حيث توج زيد سعيد علي الزبيدي، إماراتي الجنسية، كأفضل سائق، فيما فاز في السيارة الثانية عن مبادرة «الشباب أمانة» سيف عبدالله سلطان السويدي، إماراتي الجنسية. وذلك في حفل نظمته أمس الإدارة العامة لمرور دبي لتكريم الفائزين بنظام النقاط البيضاء بفندق جراند حبتور دبي، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات.

وكرم اللواء الزفين، بحضور محمد خلف الحبتور وسالم أحمد الموسى، 15 جهة من رعاة مبادرة نظام النقاط البيضاء من شركات ومؤسسات وجهات إعلامية، وكرم أيضاً 10 منسقين، وعدداً من المتعاونين مع مبادرة نظام النقاط البيضاء. وبلغ عدد الملتزمين وفق نظام النقاط البيضاء خلال العام الجاري، 87 ألفاً و562 ملتزماً، فاز منهم 3600 سائق، مقارنة بـ65 ألفاً و298 ملتزماً خلال العام الماضي، فاز منهم 2600 سائق، وهو ما يشكل ارتفاعاً في أعداد الملتزمين في القيادة، وبالتالي ارتفاعاً في أعداد الفائزين أيضاً.

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