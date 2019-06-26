رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء موزمبيق وسلوفينيا وكرواتيا

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة فليبي شاسنتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فليبي شاسنتو نيوسي، وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كارلوش أغشتينيو دو روزاريو، رئيس وزراء جمهورية موزمبيق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بوروت باهور.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ماريان شاريتس، رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش، رئيسة جمهورية كرواتيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أندريه بلنكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا.