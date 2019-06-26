حاكم أم القيوين والشيوخ يحضرون أفراح تريم والسويدي في الشارقة

الشارقة (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم عبدالله بن عمران تريم بمناسبة زفاف نجلهم عمران إلى كريمة محمد بن راشد بن مطر السويدي.

وهنأ صاحب السمو حاكم أم القيوين آل تريم وآل السويدي بأفراحهم، متمنياً للعروسين حياه زوجية سعيدة وهادئة.

كما بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لآل تريم والسويدي أفراحهم، متمنياً للعروسين حياة أسرية سعيدة مفعمة بالمحبة والوئام. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

حضر الحفل الذي أقيم بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ مروان بن راشد المعلا، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي.

كما حضر الحفل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعدد من كبار المسؤولين وضباط الشرطة وكبار الشخصيات ورؤساء الدوائر الحكومية ورجال الأعمال، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.