دشن حسابه على «تويتر».. القرقاوي يغرد عن الوطن

دبي (الاتحاد) دشن معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس، وغرد عن الوطن قائلاً: «الوطن كالأم.. يعطيك الحياة من دون انتظار للمقابل وكذلك الأم... مهما كبرنا لا نكبر على وطننا.. وكذلك الأم.. ومهما أعطيناه لا نوفيه حقه.. وكذلك الأم.. الوطن لا يموت في قلوبنا.. بل نموت فيه ومن أجله... وكذلك الأم». وعلق معاليه عن لقائه مع جاك دورسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تويتر، قائلاً: «الحديث مع جاك تناول المستقبل، تحدثنا حول الشراكة بين دولة ترى نفسها جزءاً من المستقبل ومنصة عالمية تدير حواراً عالمياً مستمراً حول مستقبل الأمم والشعوب»..

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