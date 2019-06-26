استعدوا للضحك المتواصل في بوليوود باركس دبي مع النجم الكوميدي الأكثر شهرة كونال كامرا

يستعد بوليوود باركس دبي، المنتزه الرائد المستوحى من بوليوود ضمن دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، لاستضافة نجم الكوميديا الأكثر شهرة في الهند كونال كامرا بتاريخ 12 يوليو.

يُعدّ كونال أحد أكثر المؤدين الكوميديين في الهند شهرة، ويتميز بأسلوبه الفكاهي الخاص وحضوره اللافت، ويعد بودكاست "شات أب يا كونال!" أحد أكثر أعماله شهرة التي حازت على إعجاب الجماهير. ويستعد حالياً لتقديم أداء مذهل على مسرح راج محل الرائد في بوليوود باركس دبي، الذي يتميز بتصميمه المذهل الذي يمتد على طابقين ويشمل منطقة خاصة في الطابق العلوي.



بعد عمله في مجال الإعلانات لمدّة ثمانية أعوام، بدأ كونال تقديم العروض الكوميدية في العام 2013 وانطلق بمسيرته المهنية في هذا المجال ليحتل مكانته كأحد أبرز نجوم الكوميديا في الهند، حيث أصبح اليوم يقدم عروضه الخاصة على أشهر المسارح الكوميدية ويمتلك شريحة واسعة من المعجبين.



يعتبر بوليوود باركس دبي، أول منتزه ترفيهي والوحيد في العالم يقدم ألعاب سينمائية شيّقة ومعالم جذب فريدة مستوحاة من أضخم أفلام السينما في بوليوود. سيحظى الضيوف بفرصة مقابلة شخصيات تشبه نجوم بوليوود مثل شاه روخ خان وأميتاب باتشان. كما يقدم المنتزه مجموعة من العروض الترفيهيه المتجولة المفعمة بالحيوية والموسيقى والغناء والرقص يومياً.



ستتوفر التذاكر لحضور العرض بسعر 75 درهم، بينما ستتوفر تذاكر مقاعد كبار الشخصيات بسعر 150 درهم وتذاكر الفئة المركزية بسعر 100 درهم. وستشمل التذاكر دخول المنتزه وتجربة الألعاب والعروض الحيّة وغيرها الكثير.

كما يوفر المنتزه مواقف كبار الشخصيات لراحة الضيوف، بالإضافة إلى قطار دوتو وعربات الجولف المجانية للتنقل داخل المنتزه مجاناً.