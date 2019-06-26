إسعاف دبي تطلق مشروع (ألعاب سيارات الإسعاف )

بالتعاون مع شركة سمباتويز لتصنيع ألعاب الأطفال وسلسلة محلات هامليز في مردف سيتي سنتر أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الخميس الماضي بحضور المدير التنفيذي خليفة الدراي و مدير شركة سيمباتويز اندرياس ميلشارت مشروع ألعاب سيارات الإسعاف بهدف تعزيز الجانب التوعوي للأطفال والترويجي للمجتمع بجانب توفير موارد مالية إضافية للمؤسسة لتعزيز وتفعيل نشاطات وخدمات الإسعاف وقد استمر ت فعاليات الحدث على مدى ثلاثة ايام من 20 - 22 من الشهر الجاري

اختارت المؤسسة شركة سمباتويز بناء على انتاجها المتميز والمعروف عالميا خاصة ما يتصل بالمنتجات المناسبة لعمر الطفل بهدف استراتيجي لها يتمثل في إسعاد الأطفال أولا وتدريبهم وتهيئتهم اجتماعيا وتعزيز السلوكيات الحضارية لديهم ، كما يتم تنفيذ عمليات التصنيع والتشطيب الشاملة وفقًا للمعايير الدولية كما تختبر جودة وسلامة كل منتج من منتجات Simba Toys من خلال مختبر معتمد وفقًا للوائح القانونية المحددة في المعايير العالمية للألعاب.

وتخلل الحفل عرض تعليمي ( فلاش موب ) للتدريب على خطوات الانعاش القلبي الرئوي ونقل خبرات المسعفين للحاضرين خاصة الاطفال منهم .

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي إن الهدف الاستراتيجي للمشروع يتمثل في تقديم أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الطبية ودعم الوعي المجتمعي و اسعاد المتعاملين لافتا الى أن أهمية مشروع الألعاب الاسعافية يكمن في التسويق لمركبات الاسعاف وانواعها المتوفرة للجمهور وتوعية وتعليم الأطفال بانواع وخدمات الاسعاف الى جانب نشر مبادئ الاسعافات الأولية وتعزيز المهارات الحسية والفكرية للأطفال من خلال تأليف قصة ترتبط بالسيارات وألوانها وحركتها على الطرق. وخلق وعي لدى الطفل والأهل بأهمية الخدمات كمهنه إنسانية وتوعيتهم بها. وابراز المؤسسة كجهة حكومية مشاركة للقطاع الخاص في مجال الوعي الاسعافي وتعزيز هويتها وسمعتها على مستوى الامارة .

وقال السيد أندرياس ميلشارت المدير العام الاقليمي في شركة سيمباتويز لمناطق الشرق الاوسط وشمال افريقيا والهند: لقد أظهر فريق الإسعاف خبرة واسعة خلال الفلاش موب فقد ادوه بطريقة مثيرة للإعجاب وابرز ذلك مدى أهمية مساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. لافتا الى انه استفاد شخصيا في تنشيط مهارات الإسعافات الأولية وطب الطوارئ

واعرب ميلشارت عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف مؤكدا انه فخور بالعمل جنبا الى جنب مع المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي لإسعاد الاطفال في مجتمع الامارات بصفة خاصة

واضاف ان سلسلة هاميلز تعد من اوثق الشركاء الذين نعتمد عليهم في تسويق منتجاتنا حول العالم مقدما شكره الكبير لكل من ساهم وساعد في اخراج هذا اليوم الاستثنائي بهذه الصورة الرائعة واكد ان سيمباتويز بالتنسيق مع اسعاف دبي ستضع خططا مستقبلية لايصال خدماتنا والعابنا الى كل اطفال الامارات لان ذلك سيساهم في النهاية في تقديم خدمة تعليمية واجتماعية لهم خاصة ان الشركة تراعي معايير الجودة والامان لكل المستخدمين من الاطفال ، والتي تلبي جميع معايير سلامة الألعاب الأوروبية ، و المحلية المطلوبة.

و يأتي إطلاق المشروع في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ومتابعته لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لخدمة المجتمع .