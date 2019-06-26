المركز العالمي للتوزيع يسجل ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 20٪ مع زيادة الطلب على منتجات العناية...

أعلن المركز العالمي التوزيع الذي يقع مقره الرئيسي في دبي، عن ارتفاع إجمالي إيراداته بنسبة 20 في المائة ما بين شهري يناير و أبريل 2019.

يعد المركز العالمي للتوزيع Worldwide Distribution Center أحد أكبر شركات التوزيع في مجال البيع بالتجزئة والجملة للسلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعمل على توريد مستحضرات العناية بالشعر والجسم والعطور والصابون ومنتجات العناية بالأطفال. كما تقوم المجموعة بتوريد آلاف العلامات التجارية العالمية والمحلية المتعددة المنشأ إلى تجار التجزئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق آسيا ورابطة الدول المستقلة.

ويعود سبب ارتفاع نسبة الإيرادات خلال الأشهر الأربع الأولى لهذا العام إلى التوسع الاستراتيجي الذي تشهده المجموعة في إفريقيا وشرق آسيا، وزيادة الطلب بشكل ملحوظ على جميع المنتجات التي تندرج تحت قطاع العناية الشخصية ومواد التجميل في كلتا المنطقتين.

تحتلّ منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المرتبة الثانية في زيادة نسبة ارتفاع النمو الاقتصادي بعد منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، حيث تعد نقطة ساخنة في زيادة طلب المستهلكين و العملاء، و يتوقع أن يتضاعف عدد السكان هناك إلى 2.4 مليار مع حلول عام 2050. كما تسهم نسبة أعداد الطبقة الوسطى المتصاعدة والتوسع الحضري في مقاطعات مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا في زيادة نمو قطاع منتجات العناية الشخصية ومواد التجميل.

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وصرّح Khamid Ismatullaev، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة المركز العالمي للتوزيع قائلًا "نحن في المركز العالمي للتوزيع، كنّا ولا نزال المورّد الرائد للعلامات التجارية المحلية والمتعددة المنشأ والثقافات لتجار التجزئة في إفريقيا منذ عدة سنوات، حيث نقوم بتطوير شبكة علاقاتنا وأعمالنا بثبات عبر القارة منذ 12 الى 18 شهر منصرم. كما أننا نشهد زيادة وعي المستهلكين في إفريقيا حول المنتجات وأفضلها تطوراً من حيث الجودة والنوعية، فهم اليوم على دراية أكثر بالتوجهات العالمية العلامات التجارية ،المكونات المتوفرة عالمياً، مما يؤدي إلى زيادة تطور السوق بشكل متزايد على نحو مباشر. نحن نقوم بإطلاق منتجات جديدة بشكل منظم في إفريقيا وذلك من أجل مواكبة الطلب المتزايد، إنه حقاً لتوقيت رائع لتطوير أعمالنا"

تعمل مجموعة التوزيع العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقرب من 20 عاماً ، وتتخذ من منطقة الخليج التجاري في دبي مركزاً الرئيسياً لها، تعمل WDC أيضاً على استكشاف أسواق جديدة في جميع أنحاء شرق آسيا، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا في السنوات الأخيرة. وكما هو الوضع الراهن في أفريقيا، فنلاحظ أن هناك توسع هائل في نسبة نمو أعداد الطبقة المتوسطة، خاصة في جنوب شرق آسيا والصين ، حيث من المتوقع أن تنمو هذه الطبقة لتصل إلى 400 مليون نسمة بحلول عام 2020.

وأضاف Khamid "بسبب زيادة ارتفاع النمو في الصين والابتكارات الناشئة باستمرار من اليابان وكوريا الجنوبية، فإن المستهلكين من جميع أنحاء شرق آسيا يطالبون بسهولة الوصول لاقتناء أحدث منتجات العناية الشخصية والشعر. وعادةً ما نجد المستهلكين هنا سبّاقين في معرفة أحدث أساليب ومنتجات العناية الشخصية ومواد التجميل، وفي عنايتهم الخاصة ببشرتهم على نحو مستمر من عمر الشباب و بحثهم المتواصل عن منتجات جديدة ومتطورة. لقد أثبتنا فعلاً نجاحاً كبيراً في توريد آلاف المنتجات من العلامات التجارية العالمية، ونستطيع أيضاً رؤية زيادة ملحوظة في نسبة عدد الشركات المحلية التي تزداد شعبيةً ورواجاً بفضل المنتجات المبتكرة التي تقدمها. كما أن هناك الكثير من الابتكارات المذهلة التي يتم حالياً تطويرها في شرق آسيا، وخاصة في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث أصبحت المنتجات المبتكرة والمتطورة سائدة في أجزاء أخري من العالم."