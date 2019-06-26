المقاولين الاردنيين يستقبل وفد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد للمشاركه في المعرض الدولي الثالث عشر...

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القاهرة ..علا محمد

استقبل المهندس احمد يعقوب رئيس اتحاد المقاولين الاردنيين رئيس الاتحاد المقاولين العرب المهندس علي السنافي اليوم وفد الاتحاد مقاولي الانشاء المصري والوفد المرافق برئاسة المهندس حسن عبد العزيز و اعضاء مجلس اداره إتحاد المقاولين المصري المهندس شمس الدين يوسف والمهندس داكر عبد اللاه والمهندس احمد عبد الحفيظ والمهندس محمد عبد الرؤوف والمهندس محمد لقمه والمهندس ممدوح المرشدي

قال اليعقوب، أن الوفد المصري سيشارك غدا في المعرض الدولي الثالث عشر والملتقى الدولي الثاني للبناء والإنشاءات والصناعات الهندسية الذي يفتتح تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز غدا الثلاثاء تحت شعار "الاردن والعراق شراكة وبناء".

أكد رئيس اتحاد المقاولين الأردنيين ، على الدور الذي شغلته مصر ابان انشغال العراق في ازمة الحرب، وثبات المهندس حسن عبدالعزيز الملقب "بالجنرال المصري" كما وصفه اليعقوب، على ابقاء الترابط والتواصل بين اتحادات نقابات مقاولي العرب .

وفي نفس السياق، اكد الوفد المصري للإتحاد مقاولي التشييد والبناء ان قطاع الانشاءات هو رأس الهرم الاقتصادي للبلاد، والذي يتطلب من الحكومات اجراء تسهيلات للقطاع و اعادة النظر في القوانين الحاكمه لقطاع التشييد في جميع البلاد العربيه .

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أعلن المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، ان امتداد العلاقات الاردنية بين مصر والاردن هو ارتباط ازلي، باعتباره حاضنة للاعمال ومعبرا للنفتاح على البلدان العربية .

واشار حسن الى ضرورة التمثيل البرلماني لاتحادات المقاولين، فضلا عن ارساء قرار الموافقة على شركات استثمار اجنبية يعود لمجلس نقابة المقاولين.