سيتي لاند مول يفوز بجائزة أفضل مشروع تجاري ضمن جوائز أربيان بزنس للشركات العقارية 2019

): فاز سيتي لاند مول أول مركز تجاري في العالم مستوحى من الطبيعة بجائزة "أفضل مشروع تجاري" وذلك ضمن جوائز أربيان بزنس للشركات العقارية 2019، وتأتي تلك الجائزة تقديراً للمشروع باعتباره متميزاً بقطاعي العقارات والتجزئة بالدولة. وبالإنابة عن الشركة، تسلم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند فهيم الدين شرف الدين الجائزة التي ترسخ لفكرة المشروع باعتباره وجهة ترفيهية وتسويقية واعدة.

وفي تصريح لـ فهيم الدين شرف الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند: " يسرنا أن نحصل على جائزة "أفضل مشروع تجاري خلال 2019" ضمن جوائز أربيان بزنس ونكون جنباً إلى جنب مع أبرز اللاعبين في القطاع العقاري بالدولة. سيكون سيتي لاند مول مركز تسوق متميز ذلك أننا نحمل رؤية كبيرة وطموحة ليكون وجهة ترفيهية وتسويقية مفضلة لدى مختلف المتسوقين بالدولة – كما أننا ممتنون جداً لإدارة الجائزة على هذا التكريم والتقدير الذي حظي به المشروع."

كما ويشتمل "سيتي لاند مول"، الذي سيكون وجهة تسوق وترفيه متكاملة لكافة أفراد العائلة، على حديقة ’سنترال بارك‘ المفتوحة التي تشغل مساحة 200 ألف قدم مربع والتي ستمثل أهم عناصر المشروع من حيث الهندسة المعمارية ودورها المهم في تزويد المتسوقين بتجربة فريدة وسط الطبيعة.

يذكر أن جوائز أربيان بزنس للشركات العقارية هي فعالية سنوية تقدم للشركات العقارية التي تركت بصمة كبيرة وهامة في القطاع وسهروا على طرح وتشييد مشروعات متميزة من حيث الفكرة والتصميم، كما تعتبر الجوائز تكريماً للمواهب المختلفة والتي تسهم بشكل مباشر في النهوض أحد أهم القطاعات الوطنية بالدولة وركيزة هامة بالاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.