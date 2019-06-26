الامارات | محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة، الفريق السير جون لوريمر.

وبحث سموه والمسؤول البريطاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل دعمها وتنميتها بما يعزز التنسيق والعمل المشترك بين البلدين.

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كما تبادل سموه وكبير مستشاري الدفاع البريطاني وجهات النظر بشأن التطورات والمستجدات في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، جرى خلاله بحث علاقات التعاون والصداقة الوثيقة، التي تجمع البلدين وسبل تنميتها في المجالات كافة.

كما تبادل سموه ورئيس الوزراء الياباني وجهات النظر، بشأن مجمل القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بجانب التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة بشأن احتواء تداعياتها التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.