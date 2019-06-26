الامارات | المري: ندرس 40 طلب «إقامة دائمة» يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن المري: ندرس 40 طلب «إقامة دائمة» يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، إن الإدارة شكلت فريق عمل مهمته دراسة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة، لتنجز في أسرع وقت، حيث تتلقى الإدارة ما بين 30 إلى 40 طلباً يومياً، فيما أفاد مستثمرون ورجال أعمال، حصلوا على الإقامة الذهبية من دبي، بأن هذه الإقامة فتحت لهم آفاقاً كبيرة، للتوسع في استثماراتهم بالدولة، وأعطتهم مزيداً من الشعور بالاطمئنان والأمان على أراضيها، مؤكدين أن معاملتهم التي أنجزت في خمس دقائق، منحتهم الأمل لـ10 سنوات من العمل والعطاء للدولة.

وأوضحوا، خلال ملتقى إعلامي نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أمس، أن الإمارات تبهرهم يوماً بعد يوم، بالتشريعات والتسهيلات الجديدة التي تمكنهم من الاستمرار والنجاح، في مناخ آمن، جعل منها بلدهم الثاني، وعزز انتماءهم إليها، لتسبق العالم في ما طبقته من إجراءات ونظم تجعلها حاضنة لرجال الأعمال وأصحاب المواهب، والعلماء.

وأوضح مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، أن الإقامة الذهبية حق لكل من آمن بحاضر ومستقبل الإمارات، وأسهم في تطورها وتميزها، ليشعر بأنه في وطنه الثاني، يعمل فيه بأمان واستقرار.

وذكر أن الإدارة شكلت فريق عمل مهمته دراسة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة، لتنجز في أسرع وقت، حيث تتلقى الإدارة ما بين 30 إلى 40 طلباً يومياً، تدرس بدقة، ومن ثم يحصل عليها صاحب الطلب خلال دقائق معدودة، ولفت إلى أن عدد الحاصلين على الإقامة الذهبية على مستوى الدولة بلغ نحو 400 شخص.

وقال إن الإقامة الذهبية حق يتمتع به المستثمر، وأصحاب الفئات المحددة، طالما استوفوا كل الشروط أثناء التقدم بالطلب، والموافقة عليه، وتستمر أيضاً في تغير نشاط المستثمر، طيلة فترة الصلاحية، كما يحق لأصحاب المواهب من خارج الدولة التقدم بطلب الحصول عليها، ماداموا يستوفون الاشتراطات المحددة.

وحظيت عائلة خالد فودة، المكونة من 43 فرداً، من الأولاد والأحفاد، المالكة لمجموعة «كاف» الاستثمارية، في دبي على الإقامة الذهبية، بعدما استوفت كل الاشتراطات المطلوبة، وأكدت عزمها التوسع في استثماراتها، خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وقال متحدث باسم العائلة، أحمد خالد فودة، إن العائلة التي بدأت نشاطها الاستثماري في الدولة قبل 45 عاماً، تمكنت من إنشاء مجموعة استثمارية كبرى، فتحت المجال لهم جميعاً ولأبنائهم وأحفادهم للحصول على الإقامة الذهبية، لاستيفائهم جميعاً الشروط المعلن عنها.

من جهته، قال رجل الأعمال، الحاصل على الإقامة الذهبية من دبي، باتريك شلهوب، إنه قضى 30 عاماً داخل الدولة، حظي منذ البداية بالحفاوة في الاستقبال، والتسهيلات والمرونة في الإجراءات، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في نمو وتوسع استثماراته.

وأكد أن حصوله على الإقامة الذهبية من شأنه العمل على مزيد من التوسع في الاستثمار، والعطاء لهذا البلد الذي لم يبخل بأي شيء على ضيوفه.

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واعتبر المستثمر، الحاصل على الإقامة الذهبية، راجان إسراني، صاحب مجموعة «سان آند ساند» للتطوير، أن حصوله على الإقامة الذهبية، بعد 13 عاماً من الاستثمار في دبي، أعظم مكافأة قدمتها إليه الدولة، التي لا يفكر في تركها على الإطلاق، رغم بلوغه الـ 63 عاماً.

وأكد أن القوانين الجديدة التي طبقتها الإمارات، ستعمل على جذب عدد كبير من المستثمرين إلى الدولة.

وأضاف المستثمر محمد مهتاب ناصر أنه قضى نحو 40 عاماً من عمره داخل الدولة، يعمل ويستثمر، بأمان واطمئنان، بفعل القوانين والتشريعات المحفزة لرجال الأعمال، التي تصدرها الدولة يوماً بعد يوم، مؤكداً أن معظم رجال الأعمال حالياً يفكرون في الاحتفاظ بأموالهم داخل الدولة.

إقامة دائمة

يمنح نظام الإقامة الذهبية للمقيمين، الذي اعتمده مجلس الوزراء أخيراً، إقامة دائمة وعدداً من المزايا للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين، بما يدعم تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

400

شخص، عدد الحاصلين

على الإقامة الذهبية

على مستوى الدولة

حتى اليوم.