الامارات | وفاة معلمة مواطنة بحادث تدهور في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معلمة مواطنة بحادث تدهور في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت المعلمة المواطنة فاطمة أحمد سالم بن عويش، البالغة من العمر 32 سنة، وأصيبت معلمة مواطنة أخرى تبلغ من العمر 20 سنة، كانت برفقتها إثر انحراف المركبة التي تقودها بن عويش وتدهورها على طريق شعم شمال إمارة رأس الخيمة.

وقال سعيد أحمد شقيق المتوفية، لـ«الإمارات اليوم» إن شقيقته تعمل معلمة في روضة البشائر بمنطقة الجولان في رأس الخيمة منذ خمس سنوات، ولديها أربعة أطفال أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

وأوضح أن شقيقته تذهب يومياً بمركبتها برفقة صديقتها التي أصيبت معها في الحادث للتدريس في روضة البشائر، لافتاً إلى أنه أثناء ذهابها إلى عملها انحرفت المركبة عن مسارها وتدهورت، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة ووفاتها في مكان الحادث.

وقال مدير مركز شرطة شعم، العقيد عبدالله سعيد القيشي، إن غرفة العمليات تلقت الساعة 7:45 صباح أمس بلاغاً يفيد بتعرض مركبة لحادث انحراف عن مسارها واصطدامها بالحاجز الحديدي الذي يفصل الطريقين، وتدهورها على الطريق.

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وأوضح أنه فور تلقي البلاغ تم إرسال دوريات الشرطة من مركز شعم الشامل وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولى للحادث وفاة سائقة المركبة وإصابة صديقتها بإصابات متوسطة، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة.

وأضاف أنه تم إحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته أفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، بأنه يجب على جميع مستخدمي الطريق ضرورة الانتباه للطريق وعدم الانشغال بغيره والالتزام بالتعليمات المرورية واتباعها، حتى لا يتسببوا في وقوع حوادث مرورية.

- المعلمة متزوجة ولديها 4 أطفال أصغرهم 3 أشهر.