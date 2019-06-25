أمل المنصوري: فخورة بلقاء "الأب الحنون" محمد بن زايد

أعربت أمل المنصوري، من أصحاب الهمم، عن فخرها بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدة أن اللقاء الذي جمعها مع "الأب الحنون" لكل أبناء الوطن، كان بمثابة أمنية وحلم لها.

وقالت المنصوري في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذا اللقاء يجسد الدعم والرعاية التي توفرها قيادة الدولة الرشيدة لأبناء الوطن والحرص المستمر على تحفيزهم على البذل والعطاء والتميز والإبداع، مشيدة بنهج الدولة ونظرتها الشاملة لأصحاب الهمم، الأمر الذي غيّر الكثير من المفاهيم المجتمعية تجاه هذه الفئة المهمة، ما حفزها على العمل والتنافس في كل المجالات.

ونوهت بدور أسرتها وتشجيعها لها ورعايتها وتمكينها من أداء دورها ودعم قدراتها وتوجيهها، ما أسهم في إبراز مواهبها وإمكانياتها.

وتعد أمل المنصوري أحد النماذج الملهمة التي برزت مع "الأولمبياد الخاص 2019"، التي استضافتها أبوظبي هذا العام، وتتمثل موهبتها في قدرتها على دبلجة أفلام الكرتون، ولم يمنعها كونها من أصحاب الهمم، من ممارسة دورها في الإبداع والابتكار في هذا المجال.

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وتحدثت المنصوري عن تجربتها في الأولمبياد الخاص، وأكدت أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أسهم في تحقيق أصحاب الهمم للعديد من الإنجازات.

وأضافت أن لقاءها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منحها الحافز على مواصلة مسيرة العطاء والإبداع، وعبرت عن تطلعها إلى مزيد من العمل وتحقيق طموحاتها، وقالت إن "الطموح تضاعف والرغبة تتجدد في لقاء سموه مرة أخرى".