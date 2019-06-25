بحث الاستعدادات لانتخابات "استشاري الشارقة"

الشارقة (الاتحاد) بحثت لجنة إدارة انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الأول الذي عقدته أمس بمقر المجلس برنامج عملها ورؤاها ومقترحاتها لإدارة العملية الانتخابية.

ترأس الاجتماع أحمد سعيد الجروان عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس لجنة إدارة انتخابات المجلس الأمين العام للمجلس الاستشاري، مؤكداً على دور اللجنة بجانب اللجان الفرعية التي سيتم تشكيلها لتتكامل مع دور اللجنة العليا للانتخابات لتنفيذ توجيهاتها لإنجاح منظومة الانتخابات المقبلة التي ستشهدها الإمارة كأبرز حدث مع نهاية العام الجاري 2019.

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