"تنمية المجتمع": تنفيذ 18 مشروعاً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أنها تعمل على تنفيذ 18 مشروعاً ومبادرة، وذلك ضمن 55 مشروعاً تعمل عليها الجهات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، سيتم إنجازها في الفترة من عام 2019 وحتى 2021، بهدف ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف والبرامج والتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضحت الدائرة أنها تقود منظومة العمل الاجتماعي في إمارة أبوظبي، عبر 3 تطلعات لمحور تنمية المجتمع، والمتمثلة في مستوى معيشة لائق لكافة أفراد المجتمع، وأسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، ومجتمع نشط ومسؤول، حيث تسهم هذه التطلعات في تحقيق 13 نتيجة اجتماعية تطمح الدائرة والجهات التسعة إلى الوصول لها مستقبلاً.

ويعد المسح الاجتماعي الأول «مسح الحياة الفضلى» نقطة انطلاقة عمل دائرة تنمية المجتمع، حيث استمدت الدائرة مبادراتها واستراتيجيتها ومشاريعها المستقبلية بناءً على نتائجه، وتم تنفيذ المسح وفق نهج علمي ومدروس، آخذاً في الاعتبار أفضل الممارسات المتبعة في هذه الدراسات، وشارك فيه أكثر من 51 ألفاً من سكان الإمارة، يمثل المقيمون نسبة 60.8% من المشاركين فيه. وبين المسح الحاجة إلى إطلاق المبادرات التي تسهم في التحسين بمجالات الدعم الاجتماعي وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمؤسسات ذات النفع العام «القطاع الثالث» والأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية واستراتيجية الأسرة، وبناءً على هذه النتائج، قامت الدائرة بدراسة وتنفيذ وإنجاز عدد من المشاريع التي جاءت لتحقق تطلعات المجتمع، ومن ضمن هذه المشاريع، أنجزت الدائرة عدداً من المشاريع الرئيسة، والمتمثلة في إطلاق هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة معاً للمساهمات المجتمعية.

وقامت الدائرة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بإطلاق مبادرة ترجمة خطبة الجمعة إلى أكثر من لغة قراءة واستماعاً.