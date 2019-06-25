رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنؤون رئيسة كرواتيا باليوم الوطني لبلادها

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أندريه بلنكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا.

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