الامارات | هذه قصة أمل المنصوري التي استقبلها محمد بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن هذه قصة أمل المنصوري التي استقبلها محمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، المواطنة أمل المنصوري من أصحاب الهمم.

ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "سعدت بلقاء ابنتي أمل المنصوري من أصحاب الهمم، إرادتها صلبة وطموحها كبير، أثبتت قدرتها على العمل والعطاء، فخور بها وأهلها الذين كان لتشجيعهم الأثر الإيجابي في حياتها وإبراز مهاراتها"

وبحسب لقاء نشرته الإمارات اليوم في وقت سابق مع المواطنة أمل المنصوري، فقد تحدّت دالبصر، وقررت أن تستغل مواهبها وإمكاناتها في التعامل مع التقنيات الحديثة، لتصبح منتجة ومخرجة أفلام وثائقية.

وتعود قصة أمل إلى أنها كانت مثل أي طفلة أخرى، تلهو في مدينة السلع، التي تبعد نحو 350 كيلومتراً عن أبوظبي، وهناك أحبت مشاهدة الرسوم المتحركة وتقليد الأصوات، لكن القدر لم يمهلها، إذ تعرضت لفقد البصر وهي لاتزال طفلة، وبإرادة قوية سارت حياتها المهنية مساراً آخر، يختلف عن كل السيناريوهات المتوقعة لها.

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أتقنت (أمل) استخدام الحاسب الآلي، وبرامج التعريف الصوتي المخصصة لفاقدي البصر، وبدأت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج تحرير الصوت، ثم أنشأت مجموعات إلكترونية لشباب يشاركونها الاهتمامات نفسها في الإخراج و«الدوبلاج»، من المغرب، وسورية، والجزائر، ودول عربية أخرى، وبدأت تقود هذه المجموعات في إنتاج ودبلجة عدد من أشهر الأفلام والمسلسلات الغربية، وإعادة نشرها وبثها عبر الفضاء الإلكتروني للمشاهد العربي، ولاقت الترجمة والمونتاج اللذان تقوم بهما مجموعتها استحسان الكثيرين، كما أثارت دهشتهم الشديدة لجودة المنتج، مقارنة بظروف العمل.

لا تُخفي أمل المنصوري سعادتها الغامرة، وهي تقود فريق إنتاجها لهذه الإبداعات، لكنها «تأمل أن تتمكن ذات يوم من تأطير هذه الجهود تحت مظلة رسمية للإنتاج الكرتوني والدبلجة، لكي يتحول العمل التطوعي ومحبة الهواية إلى عمل رسمي ممنهج، يتطور مع تطور القطاعات الإعلامية في الوطن».