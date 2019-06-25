"المالية والاقتصادية" تعقد اجتماعها الدوري برئاسة حمدان بن راشد

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في قصر الرئاسة بأبوظبي، اجتماعهاً الـ 39 برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما حضر الاجتماع، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.

واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، والإيرادات المتوقعة عن النصف الثاني من السنة المالية 2019، في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية.

وأكدت التقارير المالية بأن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكافة الجهات الاتحادية. كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية طلبات الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2019 الواردة من الجهات الاتحادية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

واستعرضت أيضاً تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية 2005 - 2019، وأكدت البيانات المالية الصادرة بأن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2019، قد تضاعف ثلاثة أضعاف عما كانت عليه الميزانية العامة لسنة 2005م، حيث بلغ إجمالي ميزانية عام 2019 حوالى 60.3 مليار درهم.

Advertisements

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ضرورة استمرار التطورات الإيجابية والإنجازات المهمة، وخاصة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، بما يحقق التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية في الدولة.

اقرأ أيضاً... "المالية والاقتصادية" تناقش مشروع "موازنة 2019"

كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2020، في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، إلى جانب الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتحديث مشروع الميزانية لسنة 2020، ووجهت باستكمال الإجراءات وفقاً للتعميم المالي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن.

جدير بالذكر، أن وزارة المالية قامت بإصدار التعميم المالي بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2020م، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية أيضاً بعض المشاريع المستقبلية للحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية، وتطوير الإجراءات المالية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.