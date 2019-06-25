"دو" تجري أول مكالمة فيديو عبر شبكتي "LTE" والجيل الخامس

نجحت "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، في نقل شبكة الجيل الخامس إلى آفاق جديدة، عبر إجراء أول مكالمة فيديو على مستوى المنطقة عبر تقنيتي "LTE" والجيل الخامس.

وتم إجراء مكالمة الفيديو في مقر الشركة في برج السلام بدبي بالاعتماد على شبكة الجيل الرابع وشبكة الجيل الخامس التجارية، إضافة إلى نظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت وباستخدام هواتف ذكية تجارية تدعم تقنية الجيل الخامس.

وعملت "دو" خلال التجربة على تمكين شبكتي النفاذ والوصول للاستفادة من مزاياها ووظائفها العديدة، ويأتي الإنجاز الجديد استكمالاً للخطوات الأخيرة، التي اتخذتها "دو" في إطار جهودها المبذولة لتوفير إمكانات، وقدرات شبكتها الثورية للجيل الخامس، ما سيعود بفوائد ملموسة على أسلوب حياة المستخدمين، ومنحهم تجربة اتصال غير مسبوقة.

Advertisements

اقرأ أيضاً... "دو" تنجح بإجراء أول مكالمة بيانات مباشرة عبر تقنية الجيل الخامس

وقال سليم البلوشي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "انطلاقاً من الدور المحوري الذي نقوم به في الاستفادة من التقنيات الجديدة عالمية المستوى لتمكين العملاء الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية عبر جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، نفخر في دو بالإعلان عن إنجاز جديد على صعيد تكنولوجيا الجيل الخامس، التي من المتوقع أن تعيد رسم معالم جميع قطاعات الأعمال".

وأضاف أن "النجاح الذي حققناه في تجربة اتصال الفيديو عبر شبكتي "LTE" والجيل الخامس، يشكل تجسيداً واقعياً للإمكانات الكبيرة والموثوقة التي ستقدمها لنا تقنية الجيل الخامس، وبكل تأكيد ستوفر خدمات الاتصال المبتكرة من الجيل التالي التي نقدمها فوائد متعددة الجوانب للعملاء، من خلال إمكانات الاتصال المرئي المتقدمة عبر جميع المنصات التي تدعمها دو حالياً".