محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الياباني قضايا ومستجدات المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين البلدين، فضلاً عن بحث قضايا ومستجدات المنطقة.
ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الياباني، جرى خلاله بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وعدد من القضايا والمستجدات في المنطقة".
وحضر اللقاء ..معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
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