محمد بن راشد: سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن رغم تربّع دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ 16 عالمياً في المؤشر العالمي لجاذبية الدول الذي تصدره "فيوتشر براند"، إلا أننا "سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا في كافة المجالات".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" اليوم الثلاثاء، في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر": "اطلعت اليوم على المؤشر العالمي لجاذبية الدول الذي تصدره فيوتشر براند .. والذي يقيس جاذبية 75 دولة حول العالم للزيارة والإقامة والاستثمار والاستقرار.. الإمارات الأولى عربياً والـ 16 عالمياً.. أرى بلدي الأفضل عالمياً، ولكن سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا في كافة المجالات".

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