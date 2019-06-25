الامارات | "التربية" تحذر من تداول مقطع فيديو لتنمر طلاب ضد زميلهم في حافلة مدرسية

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تحذر من تداول مقطع فيديو لتنمر طلاب ضد زميلهم في حافلة مدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة التربية والتعليم من تداول مقطع فيديو يظهر واقعة تنمر في حافلة مدرسية، ارتكبها عدد من الطلاب ضد زميل لهم.

وقالت الوزارة في تصريح للصحافيين: "نهيب بضرورة عدم تداول هذا المقطع حفاظاً على الخصوصية وتفادياً ﻷية توابع وعواقب قانونية وإجراءات تصدر بحق من يعمل على نشره، كون الجهات المختصة تحظر تداوله ويكون الفاعل تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطلاب يتعدون بالضرب على زميل لهم داخل الحافلة المدرسية، وأظهر الفيديو عدم وجود مشرف في الحافلة، إضافة إلى أنه لم يبين تدخلاً من سائق الحافلة لمنع الواقعة.

وذكرت الوزارة أن فريق عمل من قبلها يتابع هذه الحادثة بالتنسيق مع مواصلات اﻹمارات التي تشكرها على حسن التعاون، حيث تم فتح تحقيق واستدعاء اﻷشخاص المعنيين للوقوف على حيثيات القضية ومعالجتها من جذورها.