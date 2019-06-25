كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا انخفضت الهجمات السيبرانية في الإمارات هذا العام؟

سجلت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات انخفاضًا بنسبة 43.2 في المائة في عدد الهجمات الإلكترونية على كيانات الحكومة وشبه الحكومية والقطاع الخاص خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019.

وتم إحباك 113 هجومًا إلكترونيًا في الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بـ 199 خلال الفترة المقابلة من عام 2018.

وتم تصنيف سبعة من الهجمات على أنها ضارة للغاية، في حين أن 11 منها كانت ذات أضرار متوسطة وسبعة ات أضرار منخفضة، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

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وتسعى الهجمات الاحتيالية إلى تشويه المواقع الحكومية وحظرها، بما في ذلك الحرمان من الخدمة والقرصنة والخداع والاحتيال وسرقة الهوية والوثائق.

وساهمت حملات التوعية التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات، بما في ذلك المحاضرات والندوات وورش العمل في تعزيز السلامة الإلكترونية والتحول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال، ودعت الهيئة جميع الإدارات إلى وجود قواعد بيانات احتياطية مستقلة عن الإنترنت.