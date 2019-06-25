اللغة العربية تسعد طلبة الثاني عشر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أجمع طلبة في الصف الثاني عشر في أبوظبي، على أن امتحان اللغة العربية، جاء في مستوى الطالب المتوسط، ضمن 13 صفحة رغم طول بعض الأسئلة، مشيرين إلى أن مستوى الامتحان أفضل من سابقه، ويرفع من معنوياتهم، رغم أنه تضمن أسئلة شائكة تحتاج إلى تركيز ولكن تم اجتيازها، لكلا المسارين العام والمتقدم، ومتفقين على سهولة أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، حيث جاء معظمها في مستوى الطالب العادي، ولم يخل أيضاً من الأسئلة التي تقيس الفروق الفردية بين الطلبة، وأسئلة الامتحان كانت أسهل من النموذج الذي تدربوا عليه.

وقال الطالب عبدالله نصر: إن مستوى الامتحان متوسط ولكنه اتسم بالطول، والنصوص متعددة وتحتاج وقتاً لقراءتها، ما يستنزف الوقت، وإجمالاً الامتحان أرضى جميع المستويات.

وأضاف الطالبان علاء الدين هشام ومحمد عمر: إن اللغة العربية تم اجتيازها بنجاح رغم طول الامتحان، وفي الأساس كان يحتاج إلى تركيز لاختيار الأصح بين الإجابات المتشابهة.

وقال الطالب عبدالله أحمد النيادي: إن الامتحان مر بسلام دون تعثرات واحتاج فقط إلى التركيز، وجاء سهلاً ومباشراً، ولكن كان طويلاً قليلاً، واتسمت اللجان بالرضا والهدوء وجميع الطلبة لم يشكوا من الصعوبة، سوى طول الامتحان، مشيرين إلى وجود أسئلة ليست في متناول كافة الطلبة، حيث تراعي الفروق الفردية، ولكن جميع الطلبة شعروا بالارتياح، ما يشكل حافزاً للطلبة لإكمال بقية الامتحانات.

وتابع الطالبان سيف الزعابي وخالد النعيمي: إن الامتحان جاء سهلاً وإن كان طويلاً بعض الشيء، ولكنه لم يخلُ من بعض المهارات الفردية العليا، وخاصة السؤال الخاص بشخصية الخادم في رواية «الأمير الصغير» التي تطلبت أسئلتها مهارات الغرض منها قياس ثقافة الطالب العامة المتراكمة على مدار السنوات الماضية.

وأعربت الطالبات عن سعادتهن باجتياز اللغة العربية ولم يواجهن صعوبات كثيرة، وأجمعن على سهولة أسئلة النحو، التي جاءت في متناول الطالب المتوسط، فيما اشتكت بعض الطالبات من كثرة الكتابة عند الإجابة عن الأسئلة بالرغم من سهولتها، وأكدن أن بعض الأسئلة كانت تحتاج إلى تفكير قبل الإجابة عنها وقد وضعت لتمييز الطلبة المتفوقين عن غيرهم من متوسطي المستوى.

عودة «البسمة»

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

عادت البسمة مرة أخرى إلى طلاب الظفرة بامتحان اللغة العربية الذي جاء سهلاً رغم طول الأسئلة، إلا أنه نجح في أن يعيد الثقة مرة أخرى لطلاب الصف الثاني عشر بعد «صدمة» أمس الأول من الرياضيات.

ويؤكد الطالب عبد الله الحمادي أن اللغة العربية جاءت في مستوى الطالب المتوسط رغم أنها كانت بها بعض الجزئيات من خارج المنهج، إلا أن الامتحان في مجملة بسيط وسهل، وشجع الطلاب على مواصلة حصد الدرجات.

ويرى علي محمود أن اختبار اللغة العربية كان طويلاً وضم 13 ورقة، وهذا ما شكل صعوبة، وضغطاً على الطلاب رغم سهولة أغلب جزئيات الأسئلة باستثناء «قطعة الأمير الصغير» التي جاءت من الكتاب الآخر، وهذا الكتاب لم يتم دراسته خلال العام الدراسي لذلك فوجئنا بأن القطعة ليست من الكتاب الرئيس للغة العربية، وبخلاف ذلك فإن اغلب الامتحان كان سهلاً، ويمكن للطالب المتوسط أن يحله بسهولة.

وتؤكد لمياء خالد أنها سعيدة بامتحان اللغة العربية الذي جاء سهلاً، وأعاد لها الثقة مرة أخرى، بعد أن تسبب اختبار الرياضيات في إصابتها بالإحباط هي، وغيرها الكثير من زميلاتها، ولكن اللغة العربية أعادت البسمة إلى الطلاب مرة أخرى.