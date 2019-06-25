"المالح والصيد" ينطلق في دبا الحصن غداً

الشارقة (وام)

«مهرجان المالح والصيد البحري 2019» ينطلق غداً الأربعاء، بتنظيم بلدية دبا الحصن في ميناء المدينة الفاضلة للعام السابع على التوالي، بمشاركة 15 جهة حكومية، وعدد من المحال التجارية والأسر المنتجة.

يزخر المهرجان الذي يعتبر أحد أهم الفعاليات المتخصصة بصناعة المالح على مستوى الدولة والمنطقة، في موسمه الجديد لهذا العام بالعديد من الأنشطة التراثية والتوعوية والترفيهية المشوقة والجاذبة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، ومن جميع الفئات العمرية.

ويهدف إلى الاحتفاء بسلسلة المهن والصناعات البحرية العريقة التي مارسها أبناء الإمارات، مع المحافظة على أحد جوانب الموروث الشعبي للدولة في إحدى صالات ميناء المدينة الفاضلة، حيث يستمر المهرجان 4 أيام برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ودعا طالب عبدالله صفر، مدير بلدية مدينة دبا الحصن، محبي الأجواء التراثية الأصيلة إلى زيارة المهرجان، للاستمتاع بفعالياته المتنوعة، والتعرف على الموروث البحري الإماراتي، وما يرتبط به من صناعات غذائية وحرفية شكلت على مدى قرون مصدر رزق ومعيشة لشريحة كبيرة من سكان المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة. ويتضمن المهرجان في موسمه السابع عدداً من الفعاليات التي تسلط الضوء على الحرف البحرية وأدوات الصيد التقليدية، إلى جانب تقديم العديد من العروض الفنية والأهازيج التراثية، بمشاركة العديد من الفرق الشعبية، إضافة إلى تنظيم عدد من الورش التدريبية على صناعة المالح وتقطيعه، وفق أفضل المعايير الصحية.