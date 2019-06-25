"الوطني الاتحادي" يحيل 3 موضوعات عامة إلى الفصل التشريعي المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أحال المجلس الوطني الاتحادي 3 موضوعات عامة لمناقشتها في الفصل التشريعي الـ17 والذي سيتم عقده بعد الانتهاء من انتخابات المجلس المقررة خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث تشمل الموضوعات كلا من سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، إضافة إلى سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعة.

وتنوعت أسباب التأجيل بهدف منح الفرصة للجهات الحكومية للبدء في تنفيذ عدد من المبادرات والاستراتيجيات وتقييمها لاحقاً، إضافة إلى قصر مدة انتهاء الفصل التشريعي الجاري مع وجود عدد من الموضوعات العامة، ومشروعات القوانين التي عملت عليها اللجان خلال الفترة الماضية، وتوسيع الجهود والإمكانيات لعقد الاجتماعات الممكنة لمناقشتها.

ويناقش المجلس سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في الفصل التشريعي القادم، ضمن 4 محاور رئيسية تشمل الاستراتيجية العامة لمعالجة التركيبة السكانية في الدولة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يسببها الخلل في التركيبة السكانية، إضافة إلى الحلول المقترحة لمعالجة خلل التركيبة السكانية والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة الأمر، حيث تقدم مجموعة من الأعضاء بطلب مناقشة الموضوع بهدف مناقشة التشريعات الكفيلة بجلب العمالة بأنواعها، وما يترتب عليه من أثر على التركيبة.

ووافق المجلس خلال وقت سابق على تأجيل مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، بعد تلقيه طلباً من لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالتأجيل نظراً لارتباط محاور الموضوع العام بالخطة التطويرية المعدة من قبل الوزارة والتي اعتمدها مجلس الوزراء خلال العام الجاري، وتناولت أغلب المحاور من حيث جودة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص والرقابة على المدارس، إضافة إلى استقطاب الكوادر التدريبية، مما ينبغي منح الوزارة مدة زمنية كافية لتطبيقها وقياس مخرجاتها.

ومن المتوقع أن يشهد الفصل التشريعي المقبل، مناقشة سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، حيث تلقى المجلس الوطني الاتحادي خلال شهر مايو الماضي رسالة حكومية تفيد بالموافقة على مناقشة الموضوع ضمن محاور سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى جهود الوزارة للاستفادة من معرض «إكسبو 2020» وأثر ذلك على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة.