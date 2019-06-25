"أبوظبي القضائية" تنظم ورشتي عمل

أبوظبي (الاتحاد) نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع إدارة شؤون المحامين والخبراء، ورشتي عمل لكل من المحامين والخبراء المسجلين لدى دائرة القضاء في أبوظبي، حول الإطار القانوني لدوائر الخبراء الأجانب بالمحاكم التجارية والعمالية.

وأوضحت الأكاديمية أن هذه الورش تهدف إلى إثراء الفكر القانوني القضائي حول الضوابط والإجراءات القانونية وقواعد الاختصاص ذات الصلة بدوائر الخبراء الأجانب بالمحاكم التجارية والعمالية.

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