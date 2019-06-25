الاستعداد المبكر يزيد الثقة

عمر الحلاوي (العين)

قال الطالب سيف علي الشراري، إن الراحة والاسترخاء بعد العودة من المدرسة تعطي ذهنه وجسده طاقة، وتمنحه قدرة على الاستيعاب بشكل أفضل، لذلك يبدأ يومه منذ لحظة وصوله من المدرسة بالراحة التامة حتى وقت العصر، ثم يتناول وجبة الغذاء وكوباً من القهوة، ومن ثم يبدأ في الدراسة.

ولفت الطالب محمد عيسى إلى أنه ينام ساعة ونصف الساعة، بعد عودته من المدرسة ثم يبدأ الدراسة، ويخصص الفترة الصباحية للمراجعة السريعة والتركيز على توقعات محددة، أما في الأيام العادية حينما لا يكون لديه امتحان، فإنه لا يتجاوز مدة 3 ساعات في الدراسة.

واعتبر الطالب بلال منصور، أن الفترة المهمة للمذاكرة هي تلك التي تسبق الامتحانات بعدة أسابيع، حيث يزيد الاستعداد الجيد مبكرا من ثقة الطالب بنفسه، كما يقلص كثيراً من حدة القلق والتوتر. ويشير إلى أنه يضع جدولاً مفصلاً لكل المواد، ويحدد أياماً معينة للانتهاء من كل مادة قبل بداية الامتحانات بفترة معقولة.

ولفت إلى أنه يبدأ المذاكرة والدراسة من الساعة السابعة صباحاً وحتى فترة الظهر، مؤكداً أن فترات الراحة القصيرة خلال المذاكرة مهمة حتى يستعيد الذهن نشاطه.

وقال الطالب خالد سالم مطر الظاهري إنه يذاكر لمدة 8 ساعات على مدار اليوم من بعد صلاة الفجر.

والمراجعة المستمرة تزيل القلق

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكد الطالب محمد نادر (من مدينة زايد)، أهمية اعتبار أن الامتحانات تقيس مستوى الطالب ولا تتحداه، فيما قال زميله أحمد شاهين الحمادي، إن الفصل الدراسي الأول قد يكون أقل حدة وخوفاً من نهاية العام.

وأضاف الطالب سلطان خالد: إنه يحرص على مراجعة المنهج بشكل سريع قبل بدء الاختبارات، وذلك لأن طول المنهج يحول دون مراجعته مراجعة متأنية وكاملة وخلال الامتحانات.

وأشارت الأختان مريم وفرح فتحي محمد عبدالله (من جزيرة دلما) إلى أن المذاكرة والمراجعة المستمرة خلال العام الدراسي تسهل كثيرا عليهما خاصة في ظل النظام الدراسي الصعب الذي يتطلب مذاكرة مستمرة طيلة الوقت دون راحة، وذلك لمن أراد أن يحقق درجة كبيرة ونسبة عالية في الاختبارات.

وأضافتا: إنهما يضعان جدولاً خاصاً خلال أيام الامتحانات، نظراً للحالة النفسية التي تصيبهما من ضغط نفسي وخوف وترقب من اختبارات الوزارة التي لا يضمن الطالب النتيجة إذا ما كانت واضحة ولا تتحدى الطالب.