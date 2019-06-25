تحذير.. السهر يفقد التركيز

إبراهيم سليم (أبوظبي)

اعتبر طلبة في أبوظبي أن المذاكرة لفترة متأخرة ليلة الامتحان تجعل الطالب يفقد تركيزه خلال الامتحان أحياناً.

ويقول الطالب عبدالله المخيني، إن الطلبة الذين يعتمدون على المذاكرة ليلة الامتحان أو قبله بأيام يضعون أنفسهم تحت ضغط، وهو ما يعمل على تجنبه بالاستعداد جيداً قبل فترة من الامتحان بناء على نصائح الأهل.

وأوضح يستعين في المذاكرة بحل نماذج الأسئلة في الامتحانات السابقة، وبالتركيز على الاسئلة المتوقعة.

ويقول طلاب إن القلق الذي ينتاب الجميع، بما في ذلك الأهل، خلال فترة الامتحانات طبيعي لأن هذه الامتحانات هي التي ستحدد مصير ومستقبل الأبناء.

وقال أسامة الحارثي (ولي أمر): إنه يسعى إلى توفير البيئة الملائمة لابنه خلال فترة الامتحانات ، كما يمنع السهر تماماً، وهو يستقبل ابنه على باب المدرسة، ويعمل دوما على دعمه نفسياً، خاصة بعد الامتحانات التي يشكو من صعوبتها. ويضيف أنه لا يمارس أي ضغط عليه في هذه الفترة الحساسة.