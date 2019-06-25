طالبات كلية آل مكتوم يزرن مركزاً طبياً في "دندي"

اسكتلندا ( وام ) زارت الطالبات المشاركات في برنامج التدريب الصيفي في الدورة الـ 28 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة في كلية آل مكتوم للتعليم العالي مركز علاج الشرطة الخيري في «اوتشرادر» المعني برفع المستوى الصحي لرجال الشرطة العاملين والمتقاعدين.

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية قد تبرع لهذا المركز في الوقت الذي تتابع فيه الهيئة تقديم الدعم اللازم لخططه المستقبلية.

ورحب مجموعة من العاملين في المركز بينهم جراهام أديسون مسؤول التواصل مع المتبرعين وبول جرانت مدير المركز نائب الرئيس التنفيذي بالطالبات اللاتي استمعن لشرح عن عمل ونشاط المركز والخدمات التي يقدمها والخطط المستقبلية الطموحة.

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