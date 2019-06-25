49 إنذاراً لـ"الرافعات البرجية" في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين والمطوريــن إلى أهمية الإلمام والالتزام بمتطلبات السلامة عند استخدام الرافعات البرجيــة، واتباع القوانين والتعاميم المعمول بها في الإمارة، مؤكدة أن تطبيق هذه المعايير إلزامي نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على سلامــة المواقع الإنشائيــة.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي والتي تشمل 250 موقعاً إنشائياً خلال الفترة من 13 يونيو وحتى 20 يوليو المقبل، بهدف التأكيد على تطبيق معايير السلامة في الرافعات البرجيــة وتوفير أعلى معايير السلامــة.

وتهدف حملة التفتيش على الرافعات البرجية إلى التأكد من المتطلبات التالية: وجود رخصة تركيب صادرة من بلدية مدينة أبوظبي، إجراء صيانة دورية للرافعات البرجية ومراجعة تقارير الصيانة، صلاحية شهادات الفحص من طرف ثالث للرافعات ومعدات الرفع، وجود أجهزة تنظيم الأحمال وأجهزة منع التصادم وصيانتها الدورية. حركة الرافعة البرجية وأحمالها داخل حدود القسيمة، جميع مشغلين الرافعات يتوجب أن يكونوا مرخصين ويحملون شهادات تشغيل من طرف ثالث، وجود شخص مرخص لتوجيه الرافعة ومشرف عمل ذي خبرة كافية بمجال الرافعات وعمليات الرفع.

وأهابت البلدية بأصحاب الشركات التي لديها رافعات برجية الالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة وتوفير الاشتراطات اللازمة، وعمل الفحص اللازم من قبل طرف ثالث للتأكد من سلامــة الرافعات البرجيــة والالتزام بإجراء الصيانة الدورية للرافعات.

وأضافت البلدية أنها رصدت 8 مخالفات، وحررت خلال الحملة 49 إنذاراً للمواقع الإنشائية غير الملتزمة باشتراطات البيئة والصحة والسلامة.

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