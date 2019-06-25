21 زيارة تفتيشية على مزارع الدواجن برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) نفذت دائرة بلدية رأس الخيمة 21 زيارة ميدانية تفتيشية لمزارع الدواجن في مختلف مناطق ومواقع الإمارة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، إن الإدارة تحرص على القيام بتلك الزيارات الميدانية المكثفة إلى مختلف مزارع الدواجن المنتشرة في كافة مناطق رأس الخيمة بغرض المتابعة والتفتيش والتحقق من التزامها بمختلف اشتراطات الصحة العامة الواجب التقيد بها.

وذكرت أن الإدارة وخلال الربع الأول من العام الجاري نفذت زيارات ميدانية تفتيشية على تلك المزارع، تنوعت بين زيارات روتينية وعشوائية ومتابعة وزيارات لتقديم شكوى أو الأخرى المتعلقة بأمور الترخيص.

وأشارت إلى أن عدد الزيارات التفتيشية الإجمالية التي نفذت على مزارع الدواجن خلال هذه الفترة بلغت 21 زيارة تفتيشية منها 16 زيارة روتينية و3 عشوائية، فضلاً عن الأخرى المتمثلة في زيارات المتابعة وزيارات الترخيص الجديدة.

وذكرت أنه وخلال تلك الزيارات تمكن مفتشو الدائرة من تحرير 3 مخالفات لضبط مزرعة دواجن تقوم بممارسة نشاط تربية الدواجن من دون ترخيص، واتضح بعد المعاينة وجود مزرعة أرانب بها 550 أرنباً بغرض التجارة.

وأضافت الطنيجي: تم رصد مخالفة لمزرعتي دواجن مرخصة غير ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة.

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