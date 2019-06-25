حملة رقابية على صيدليات ومراكز الأدوات الطبية

دبي (الاتحاد)

بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية على عدد من الصيدليات ومراكز بيع الأدوات الطبية في الدولة، بهدف التأكد من مطابقة أدوات القياس المشمولة في اللائحة الفنية للمتطلبات القياسية، وبدأت أولى الحملات الرقابية بإجراء زيارات ميدانية في إمارة دبي.

وتضمنت الحملة الرقابية التفتيش على أدوات قياس ضغط الدم، وأدوات قياس الحرارة، وقياس نسبة السكر في الدم، والسرنجات الطبية، وشملت بالإضافة إلى الصيدليات الرئيسة، موزعي وموردين ومستودعات بيع المنتجات والأدوات الطبية والعيادات والمراكز الطبية على مستوى الإمارة.

ورصدت الحملة الحكومية، ثماني مخالفات لـ30 أداة قياس من أجهزة ضغط الدم والحرارة والسكري، كانت معروضة في أربع صيدليات، وحصلت الصيدليات المخالفة على إنذار أولي، وطلب من إداراتها مراجعة الهيئة لإثبات مطابقة المنتجات وتقديم الوثائق الدالة على ذلك، أو فحص عينات للمنتجات المخالفة في مختبرات معتمدة من الهيئة.

وأكدت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة، أن الحملات التفتيشية والرقابية مستمرة على مدار العام الجاري، في إطار التدقيق على جودة الامتثال لمتطلبات اللائحة الفنية رقم 2 لسنة 2012 لأدوات القياس القانونية، وفي حال رصد المخالفة وبعد التأكد من عدم مطابقة المنتجات، يتم التحفظ عليها ويمنع تداولها في أسواق الدولة.