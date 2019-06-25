شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تفتح باب التطوّع في «سواعد الإسعاف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي الراغبين بالتطوع في برنامج سواعد الإسعاف إلى المبادرة للتسجيل عن طريق الدخول إلى بوابة تسجيل المتطوعين على موقع شرطة أبوظبي. ويستقطب البرنامج متطوعين من المواطنين والمقيمين لتدريبهم وتأهيلهم على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، والاستجابة للبلاغات، بتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين بالطريقة الصحيحة لحين وصول طواقم الإسعاف. Advertisements ويشترط في الشخص الراغب في التطوع أن يكون من سكان إمارة أبوظبي وألا يقل العمر عن 18 عاماً، وأن يتمتع بلياقة بدنية جيدة، وسيكون التدريب على الإسعافات الأولية باللغتين العربية والإنجليزية، ويركز على تمكين المتطوعين من التعامل مع الحالات الطبية الطارئة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شرطة أبوظبي تفتح باب التطوّع في «سواعد الإسعاف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.