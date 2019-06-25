الامارات | «الشؤون الاستراتيجية» يناقش الخطة الشاملة للنقل البحري 2030

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الاستراتيجية» يناقش الخطة الشاملة للنقل البحري 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات أمس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واستعرضت هيئة الطرق والمواصلات، خلال الاجتماع، خطة النقل البحري، التي تضمنت المخطط الشامل للنقل البحري في إمارة دبي للأعوام من 2020 إلى 2030، بهدف تحديد احتياجات البنية التحتية لتطوير النقل البحري، وتكامل شبكة النقل البحري مع احتياجات المشروعات التطويرية في الإمارة وشبكة النقل العام، إضافة إلى تقليل الدعم الحكومي، والاستغلال الأمثل للموارد المالية واستدامة الأصول، كما استندت الخطة إلى استراتيجية النقل في الإمارة حتى 2030، والتوجهات العالمية والمستقبلية، والمواءمة مع خطط ومشروعات الجهات التطويرية، واستطلاعات الرأي لتقصي احتياجات المتعاملين. وعلى صعيد متصل، استعرضت «دبي الذكية» استراتيجية إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير واستدامة منظومة بيانات دبي، وإضافة القيمة للمؤسسات والأفراد، ورفع إسهام البيانات في القيمة المضافة الإجمالية التي يحققها اقتصاد دبي، حيث أشارت إلى أن المدينة الذكية تتطلب بيئة شاملة تتكامل فيها أدوار الفئات المختلفة، في عملية إتاحة استخدام وإعادة استخدام البيانات، موضحة أن القيمة الاقتصادية للبيانات تتحقق من خلال استغلالها وربطها من مصادرها المختلفة «حكومة/‏‏ قطاع خاص»، لتطوير حالات الاستخدام ضمن القطاعات الحيوية، ومن المتوقع تحقيق النتائج المرجوة بأثر اقتصادي، يقدر بنحو 3.5 مليارات درهم سنوياً بحلول 2021، وقد تم التعاون مع أكثر من 25 جهة من القطاع الحكومي والخاص، لفهم احتياجاتها في ما يخص تبادل واستخدام البيانات، ووضع السياسات والحلول بالتشارك معها.