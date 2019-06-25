الامارات | «التربية»: شرطان لقبول الطالب في مدرسة لا تخدم نطاقه السكني

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: شرطان لقبول الطالب في مدرسة لا تخدم نطاقه السكني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم شرطين لقبول الطالب في المدرسة التي لا تخدم نطاقه السكني، هما: أن يتوافر مقعد شاغر للطالب في المدرسة المختارة، بما يتناسب مع الكثافة الطلابية للصفوف الدراسية، وأن يتعهد ولي الأمر بتوفير المواصلات التي ستقل ابنه إلى المدرسة التي اختارها، ولا تخدم منطقته السكنية.

وقالت الوزارة، لـ«الإمارات اليوم»، في ردها على إلزام مدرسة في رأس الخيمة ذوي طلبة في أربع مناطق سكنية بتوصيل أبنائهم، نظراً لعدم توافر المواصلات، إنها حددت مدرستين لطلبة الحلقة الأولى في منطقة شعم، شمال إمارة رأس الخيمة، تخدم سكان 18 منطقة سكنية، ووفرت الحافلات للطلبة، وفقاً لمناطقهم السكنية.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت شكاوى من ذوي طلبة، حول توقف مدرسة في شعم برأس الخيمة عن توفير خدمة الحافلات في أربع مناطق سكنية، حيث أرسلت المدرسة تعميماً إلى أولياء الأمور الراغبين في إبقاء أبنائهم بالمدرسة للعام الدراسي المقبل، في مناطق: الرميلة والجير ووادي شعم والظهوريين، شمال رأس الخيمة، بالتكفل بالمواصلات، لعدم توافرها في تلك المناطق، وطالبتهم بالحضور إلى المدرسة، بداية من أمس، وحتى الخميس المقبل، لتسجيل الطلبة ورقم الهاتف والتوقيع على التعهد.

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وأوضحت الوزارة أنها حددت مدرستين لطلبة الحلقة الأولى في منطقة شعم، منها مدرسة أحمد بن ماجد (حلقة أولى)، وتخدم ثماني مناطق سكنية، هي: خورخوير وشعم وغليلة ووادي غليلة والدفاع المدني والسلية وشعبية خليفة وبني جمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن المدرسة الثانية تسمى مدرسة الوادي (حلقة أولى)، وتخدم سكان 10 مناطق سكنية، هي: مناطق بني زيدي والظهوريين وشعبية الهولة وبني عمير ومصلى العيد وشعبية السيي والجير البحر ورميلة والجير ووادي شعم.

وأكدت توزيع الحافلات المدرسية على المناطق السكنية المحددة التي تخدم نطاق المدرستين، وفي حال رغب ولي أمر الطالب في مدرسة لا تخدم نطاق سكنه، فيمكن قبول الطالب وفقاً للشروط التي حددتها الوزارة مسبقاً، وهي: أن يتعهد بتوفير المواصلات لابنه الطالب في المدرسة التي اختارها خارج نطاقه السكني، وأن يتوافر مقعد شاغر في المدرسة يتناسب مع الكثافة الطلابية للصفوف الدراسية.