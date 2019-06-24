محمد بن زايد يبحث مع بومبيو قضايا ومستجدات المنطقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وبحثا تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وعدداً من القضايا والمستجدات في المنطقة.

ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الأميركي ويبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وعدداً من القضايا والمستجدات في المنطقة".