التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى إيطاليا، سعادة ماتيو بيانتادوسي رئيس ديوان وزارة الداخلية الايطالية، وذلك بمقر الوزارة في روما.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره سعادة عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، التأكيد على ضرورة التعاون الدولي في سبيل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، ومتابعة المشاورات السياسية، وأهمية الحل السياسي للأزمات التي تمر بها المنطقة.
اقرأ أيضاً... أنور قرقاش يلتقي عدداً من وزراء الخارجية في نيويورك
وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش موقف دولة الإمارات السياسي الداعم للجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي لمحاربة جميع أشكال التطرف والإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. كما ناقش اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يلتقي في روما رئيس ديوان وزارة الداخلية الإيطالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.