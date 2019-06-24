محمد بن زايد: سعدت بلقاء ابنتي أمل المنصوري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، أمل المنصوري من أصحاب الهمم.

ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "سعدت بلقاء ابنتي أمل المنصوري من أصحاب الهمم، إرادتها صلبة وطموحها كبير، أثبتت قدرتها على العمل والعطاء، فخور بها وأهلها الذين كان لتشجيعهم الأثر الإيجابي في حياتها وإبراز مهاراتها".

اقرأ أيضاً... محمد بن زايد: دعم أصحاب الهمم وإدماجهم وفق أرقى المعايير العالمية